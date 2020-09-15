بومبيو: نأخذ “على محمل الجد” تقارير عن مخطط إيراني لاغتيال سفيرة أميركية

2020/09/15 | 20:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنّه يأخذ على محمل الجد، تقارير صحفية مفادها أنّ إيران وضعت مخطّطا لاغتيال السفيرة الأميركية في جنوب افريقيا.

وجدد بومبيو اتهامه لإيران بانها هي الدولة الأولى الداعمة للإرهاب في العالم محذّرا إياها من مهاجمة أي أميركي، في أي مكان أو زمان، لأن ذلك أمر غير مقبول إطلاقا على حد تعبيره.

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