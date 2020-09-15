الأعرجي لوكلاء الأمن الوطني: يجب تطبيق القرارات الأمنية وفق القانون

2020/09/15 | 20:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس قاسم الأعرجي، اجتماعا لوكلاء الأمن الوطني، بحضور وكلاء الوزارات المعنية.

الاجتماع شهد مناقشة أهم مقررات وتوجيهات اجتماع مجلس الأمن الوطني، وقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء الخاصة بالجانب الأمني، حيث أكد الأعرجي ضرورة تنفيذ قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء المتعلقة بالحفاظ على الأمن في البلاد، ومراعاة تطبيقها وفق القانون.

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