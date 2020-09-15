أ كتشف المادة الغذائية التي تحسن عمل الجهاز الهضمي

2020/09/15 | 20:58 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أعلنت الدكتورة يلينا سميرنوفا، أخصائية أمراض وأورام المستقيم والقولون، أن الباذنجان هو أحد أكثر المواد الغذائية فائدة لتحسين عمل الجهاز الهضمي.

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