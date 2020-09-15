الحشد الشعبي يشرك مقاتليه بدروات تدريبية لرفع مستوى جاهزيتهم لزيارة الاربعينية

2020/09/15 | 20:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ كربلاء المقدسة

اعلنت قيادة عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي قيامها بتدريب عناصرها بعد نجاح الخطة الامنية في العاشر من المحرم استعدادا لاشراكهم في الزيارة الاربعينية.

وقال مسؤول العمليات في القيادة سجاد الاسدي لـ /المعلومة/، ان “القطعات الماسكة والمعسكرات في قيادة عمليات الفرات الاوسط للحشد باشرت وبتوجيه من قائدها اللواء علي الحمداني بالتدريب الفردي والاجمالي استعدادا للزيارة الاربعينية التي ستشترك في تأمينها قطعات الحشد الشعبي”.

واضاف الاسدي ان “عمليات التدريب التي بدأت بعد اشتراك عناصر الحشد بخطة تأمين زيارة عاشوراء ونجاحها تتضمن رفع اللياقة البدينة ومستوى القتال بالاضافة الى التوجيه العسكري والتوجيه العقائدي بهدف رفع جاهزيتهم قبيل اشراكهم بخطة الزيارة الاربعينية”.



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