الصحة العالمية: الزيادة الكبيرة بأعداد الحالات في بعض البلدان ومنها العراق تثير قلقا بالغا

2020/09/15 | 21:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط، من أن جائحة كورونا قللت فاعلية الخدمات الصحية في منطقة شرق المتوسط، مشيرا الى ان الزيادة الكبيرة في أعداد الحالات في بعض البلدان مثل العراق والمغرب وتونس والإمارات تثير قلقا بالغا وتسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة

وقال المنذري، أن الوباء، جعل الخدمات الصحية في دول المنطقة، محدودة مؤخرا بسبب انشغال المرافق الصحية بالتصدي لكوفيد-19، ونتيجة لذلك انخفضت الأولوية الصحية الممنوحة للخدمات الصحية الأساسية مثل علاج الأمراض المزمنة والصحة الإنجابية، وخدمات صحة الأسنان وغيرها الكثير.

واضاف، إن زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس في هذه المنطقة مؤخرا، تثير القلق الجدي.

وأشار إلى ان”العراق وتونس والمغرب والإمارات، باعتبارها من الدول التي تشهد زيادة في عدد حالات الإصابة منذ صدور قرارات بتخفيف القيود التي فرضت للحد من تفشي الوباء، فيها بعد شهور من الإغلاق التام وقصر إجراء الفحوص على من تظهر عليهم أعراض الإصابة فقط”.

واوضح، ان “عدد حالات الإصابة يزداد كل يوم، كما أن الزيادة الكبيرة في أعداد الحالات في بعض البلدان مثل العراق والمغرب وتونس والإمارات تثير قلقا بالغا وتسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة”.





واكد، أن “زيادة عدد الحالات لم يكن مفاجئا بل كان متوقعا”.

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