2020/09/15 | 21:15 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق: ماضون للحوار مع دول الجوار للحيلولة دون المساس بسيادتنا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/15 | 21:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: ماضون للحوار مع دول الجوار للحيلولة دون المساس بسيادتنا) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: ماضون للحوار مع دول الجوار للحيلولة دون المساس بسيادتنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).