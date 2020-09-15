العراق وبريطانيا يبحثان انعقاد الدورة الـ6 للمجلس الوزاري التجاري عبر دائرة تلفزيونية

2020/09/15 | 21:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس دائرة أوروبا في وزارة الخارجية، علي شمران، الثلاثاء، مع نائب رئيس البعثة البريطانيّة في بغداد جيمس داونر انعقاد الدورة السادسة لمجلس الوزاريّ التجاريّ العراقي-البريطاني عبر الدائرة التلفزيونية.وذكر بيان للوزارة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه انه" وجرى في اللقاء بحث التطوُّرات في ملفّ العلاقات الثنائيّة، والعمل على ضرورة إنجاز مُذكّرات التفاهم الجاهزة للتوقيع، وإمكانيّة انعقاد الدورة السادسة لاجتماع المجلس الوزاريّ التجاريّ العراقيّ-البريطانيّ عبر الدئرة التلفزيونيّة".واضاف" كما ناقش الجانبان عدداً من القضايا الإقليميّة والدوليّة ذات الاهتمام المُشترَك، وتبادل وجهات النظر إزاءها".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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