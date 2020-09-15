صحة ميسان تنفي وجود ازمة اوكسجين وتؤكد وصول شحنة من الكويت

2020/09/15 | 21:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسان، الثلاثاء، عن وصول وتفريغ شاحنة محملة بالاوكسجين النقي قادمة دولة الكويت، نافية وجود نقص بالاوكسجين.وقالت المديرية في بيان ان حمولة الشاحنة افرغت فور وصولها في مركز كوفيد 19 في مستشفى الطفل الذي خصص لمرضى كورونا، مشيرا الى الشاحنة دخلت من الكويت صباحا وهي موجودة في مركز كوفيد منذ […]

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