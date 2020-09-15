2020/09/15 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آثار نفيسة في قبضة الشرطة الإتحادية إحباط إستهداف سوق شعبي في بعقوبة ديالى – سلام عبد الشمري أعلن جهاز مكافحة الإرهاب عن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف المواطنين في سوق شعبي في قضاء بعقوبة، وقال بيان امس انه (من خلال عملية إستباقية نفذت قبل التفجير بدقائق تم من خلالها اعتقال الإرهابي الذي […]

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