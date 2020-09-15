2020/09/15 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العالمية تتوقّع إرتفاع الوفيات بكورونا خلال الشهرين المقبلين فارق ضئيل بين الإصابات وحالات الشفاء في العراق بغداد – قصي منذر سجلت وزارة الصحــة والبيئة 4224 اصابة جديدة بكورونا مقابل 4214 حالة شفاء .وقالت الوزارة في الموقف الوبائي اليومي امس ان عدد الوفيات بلغ 80 حالة ونسبة الشفاء 78.1 بالمئة ، […]

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