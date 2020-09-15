2020/09/15 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن: سنمنع طهران من حيازة أسلحة روسية وصينية ترامب يهدّد برد أقوى ألف مرة على أيّ هجوم إيراني { واشنطن – ا ف ب: حذّر الرئيس الامريكي دونالد ترامب مساء الإثنين إيران من شنّ أيّ هجوم على الولايات المتّحدة، متوعّداً بأنّ الردّ الأمريكي سيكون “أقوى ألف مرّة”، وذلك بعد تقارير إعلامية […]

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