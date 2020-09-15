الموارد المائية تحدد عدد السدود المولدة للطاقة على نهري دجلة والفرات

2020/09/15 | 21:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة الموارد المائية، الثلاثاء، عزمها إنشاء 20 سدا على نهري دجلة والفرات لتوليد الطاقة الكهربائية، مؤكدة أن رفع التجاوزات على الأنهر شملت جميع المحافظات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عوني ذياب، في تصريح له اليوم (15 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "الوزارة بصدد دراسة استراتيجية للمياه والأراضي في العراق"، مشيرا إلى أنه" تم تحديد أكثر من 20 سدا على نهري دجلة والفرات والروافد التي تصب فيها هذه السدود فقط لتوليد الطاقة وليس للخزن".

وأضاف ذياب أن "عملية حركة المياه من سد إلى سد لتوليد الطاقة مخطط لها سواء في الإقليم او على نهري دجلة والفرات"، لافتا إلى أن "هذه الخطة معمول بها في كل دول العالم، من أجل إنتاج طاقة كهربائية نظيفة، التي لا تحتاج إلى وقود".

وفي ما يخص التجاوزات على المياه، أوضح أن "فرق رفع التجاوزات عملت بشكل جيد، وبإشراف مباشر من الوزير وبتوجيهات من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بشأن سيادة وفرض القانون، لأن الفوضى في العراق كأنما شرعنت التجاوزات ،وهذا الشيء خطير جدا".

وبين ذياب أن "هناك ثلاث أنواع من التجاوزات، وهي التجاوزات على ضفاف الأنهر والمحرمات ، وهذا يضيق من مجاري الأنهر، وعدم مواجهة الفيضان، والتجاوز على الحصص النهرية، والتجاوز الأخير هو مخلفات المجاري، والمخلفات الجافة، ومخلفات المعامل الى الأنهر، وهو تجاوز خطيرجدا".

ولفت إلى "وجود مراحل متطورة في هذا الموضوع في داخل بغداد خاصة في منطقة الأعظمية والكريعات، وفي المحافظات بشكل عام مثل شط الحلة في بابل"، مبينا أن "هنالك تجاوزات تمت إزالتها وهي عبارة عن مطاعم وقاعات، وهذا استحواذ على الأرض ليست من ملكه".

وأكد ذياب أن "رفع التجاوزات شملت جميع المحافظات"، مشيرا إلى أن "الفرق تعمل بشكل دقيق وقوي وبإسناد من القوات المسلحة، لأنه أحيانا يكون هنالك اعتداء على العاملين برفع التجاوزات".

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