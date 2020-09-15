التقاعد تحدد موعد صرف مكافأت نهاية الخدمة

2020/09/15 | 21:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت هيئة التقاعد الوطنية، الثلاثاء، صرف الوجبة الثالثة من مكافآت نهاية الخدمة لعام 2020 بالنسبة للمتقاعدين المدنيين، ووجبة تموز وأب للمتقاعدين العسكريين، مؤكدة ان الوجبات المتبقية سيتم رفعها تباعا في حال ورود التمويل المالي.

وقال وكيل رئيس هيأة التقاعد الوطنية، حسام عبد الستار السعدي في تصريح صحفي، تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (15 ايلول 2020)، إن "هنالك اهتماما ومتابعة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي علاوي، بتسهيل إنجاز معاملات المتقاعدين وصرف مستحقاتهم".

وأضاف، ان "هيئة التقاعد باشرت منذ اليوم الأول لنفاذ قانون رقم 26 لسنة 2019 التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، بوضع خطة على مستوى بغداد وفروعنا في المحافظات، وبإشراف مباشر من قبل رئيس الهيئة لتبسيط إجراءات إنجاز المعاملات".

واوضح، أنه "تم إطلاق نظام إنجاز المعاملة الإلكترونية، الذي يبدأ من دائرة الموظف وينتهي باستلام الهوية التقاعدية، حيث تم نشره في جميع الوزارات والتشكيلات التابعة لها، وتدريب موظفيهم للعمل على النظام".

واشار الى "إنجاز أكثر من 60 ألف معاملة تقاعدية، وتم صرف رواتبهم"، مبينا أن "الهيئة استمرت بالعمل في فترة حظر التجوال الشامل، من خلال فرق جوالة تذهب إلى محل سكن المتقاعد، حيث أنجزت أكثر من 20 ألف إضبارة في بغداد والمحافظات، وإيصال الهويات إلى محل سكناهم".

وتابع، أن "الهيئة شكلت فرقا من موظفيها تذهب إلى دائرة الموظف المحال إلى التقاعد، ويتم إنجاز معاملته التقاعدية داخل الدائرة".

وفيما يخص مكافآت نهاية الخدمة، بين أنه "بداية الأسبوع الجاري تم صرف الوجبة الثالثة لعام 2020 بالنسبة للمتقاعدين المدنيين، ووجبة تموز وأب للمتقاعدين العسكريين".

وتابع، "أما الوجبات المتبقية سيتم رفعها تباعا في حال ورود التمويل المالي، علما أن جميع البيانات مثبتة على النظام الإلكتروني، حيث لا يتطلب الموضوع مراجعة المتقاعدين، وسوف تصلهم رسائل على هواتفهم".

ا.ح

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