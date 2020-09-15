2020/09/15 | 21:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ دوت صفارات الانذار في جنوب اسرائيل بعد اطلاق صواريخ من قطاع غزة، تزامنا مع مراسم توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين اسرائيل والامارات والبحرين في الولايات المتحدة.واشارت تقارير اعلامية الى ان "صفارات الانذار دوت في مدينتي اشدود وعسقلان جنوب اسرائيل، حيث توجه عشرات الآلاف من السكان إلى الملاجئ ولم ترد اي معلومات عن سقوط ضحايا أو إصابات".يأتي ذلك في الوقت الذي جرت فيه في واشنطن مراسم التوقيع على تطبيع العلاقات بين اسرائيل والامارات والبحرين بوساطة الولايات المتحدة./انتهى10

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق صواريخ من غزة .. و صفارات انذار جنوب اسرائيل تزامنا مع توقيع التطبيع مع الامارات والبحرين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق صواريخ من غزة .. و صفارات انذار جنوب اسرائيل تزامنا مع توقيع التطبيع مع الامارات والبحرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).