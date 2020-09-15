من ضمنها العراق ... الصحة العالمية: زيادة اصابات كورونا في منطقة شرق المتوسط تثير القلق

2020/09/15 | 21:19 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ حذر احمد المنظري، المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط، من ان جائحة كورونا قللت فاعلية الخدمات الصحية في منطقة شرق المتوسط.وقال في تصريح صحفي :" ان الوباء جعل الخدمات الصحية في دول المنطقة، محدودة مؤخرا بسبب انشغال المرافق الصحية بالتصدي لكوفيد-19، ونتيجة لذلك انخفضت الاولوية الممنوحة للخدمات الصحية الاساسية مثل علاج الامراض المزمنة والصحة الانجابية، وخدمات صحة الاسنان وغيرها الكثير ".واضاف :" ان زيادة عدد حالات الاصابة بالفيروس في هذه المنطقة مؤخرا، تثير القلق الجدي".واشار الى العراق وتونس والمغرب والامارات، باعتبارها من الدول التي تشهد زيادة في عدد حالات الاصابة منذ صدور قرارات بتخفيف القيود التي فرضت للحد من تفشي الوباء فيها بعد شهور من الاغلاق التام ، وقصر اجراء الفحوص على من تظهر عليهم اعراض الاصابة فقط.وتابع : "يزداد عدد حالات الاصابة كل يوم، كما ان الزيادة الكبيرة في اعداد الحالات في بعض البلدان ، مثل العراق والمغرب وتونس والامارات ، تثير قلقا بالغا وتسلط الضوء على الحاجة الملحة الى اتخاذ اجراءات اكثر صرامة".



واوضح :" ان ارتفاع عدد الحالات لم يكن مفاجئا ، بل كان متوقعا "./انتهى9

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