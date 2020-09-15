علماء أكسفورد ينفذون أول تجربة لـ”كوكتيل الأجسام المضادة”

2020/09/15 | 21:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..يواصل علماء جامعة أكسفورد البريطانية، سعيهم نحو الوصول إلى لقاح أو علاج لمحاربة فيروس كورونا المستجد، في الفترة الحالية، لكبح جماح كوفيد-19، الذي بات يهدد حياة الجميع حول العالم.وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ينفذ علماء جامعة أكسفورد أول تجربة رئيسية للعلاج بـ”كوكتيل الأجسام المضادة” المصمم خصيصًا على المرضى في المستشفى لمعرفة ما إذا […]

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