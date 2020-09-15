مصدر يكشف لـ(واخ): اعتقال رئيس هيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي

2020/09/15 | 21:27 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد كشف مصدر مطلع لـ”خبر برس” عن اعتقال رئيس هيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي من قبل قوة مكلفة باعتقال المطلوبين بقضايا الفساد.

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