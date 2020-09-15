200 ألف إماراتي يوقعون «ميثاق فلسطين»: لا للتطبيع

2020/09/15 | 21:36 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأعلنت رابطة إماراتية، أمس الثلاثاء، أن عدد الموقعين على وثيقة بعنوان «ميثاق فلسطين» تجاوز 200 ألف رافض للتطبيع مع إسرائيل.جاء ذلك في سلسلة تغريدات عبر تويتر لـ»الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع»، تزامنا مع توقيع اتفاقي تطبيع بين المنامة وأبو ظبي وتل أبيب بالبيت الأبيض.وقالت الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع: «وصل عدد الموقعين على ميثاق فلسطين إلى أكثر من 200 ألف موقع».وكتبت التغريدة تحت هاشتاغ (وسم) #الشعوب_ضد_التطبيع.وأشارت إلى وجود موقعين إلكترونيين أحدهما باللغة العربية والثاني بالإنجليزية يتيحان التوقيع.وأضافت «وقع واحصل على ميثاق فلسطين (نسخة إلكترونية) الذي ينص على نصرة القضية الفلسطينية والوقوف ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني لنقول للعالم أن الشعوب ضد التطبيع».وأعلنت خلال دعوتها للتوقيع عن «انطلاق الحملة الشعبية لدعم القضية الفلسطينية ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني».ونقلت الرابطة تغريدات عديدة لنشطاء خليجيين وفلسطينين بينهم الفلسطيني أدهم أبو سلمية يحثون على التوقيع على الميثاق.ودشنت الرابطة الإماراتية من مجموعة من المثقفين والأكاديميين المعارضيين خارج البلاد، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 13 آب الماضي، توصل الإمارات وإسرائيل إلى إتفاق تطبيع بين البلدين.

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