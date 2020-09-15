محافظ بغداد يترأس اجتماع مجلس التخطيط لمناقشة مشاريع الحسينية والنهروان والوحدة

2020/09/15 | 21:36 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ طالب ضاحيتراس محافظ بغداد المهندس محمدجابرالعطا، اجتماع مجلس التخطيط والتنمية (جلسة الاستماع) ضمن مشروع تكامل لمناقشة مشاريع مناطق أطراف العاصمة.وجرى خلال الاجتماع الذي شهد حضور النائب الاداري كريم خلف ورؤساء الوحدات الادارية ومدراء البلدية لمناطق الحسينية والجسر والنهروان والوحدة والجهات المعنية الى مناقشة تنفيذ مشروع متكامل لمحلتي (٢٠٦) و(٢٠٨) في منطقة الحسينية والشروع بمشاريع (الاكساء والرصيف الجانبي والمقرنص وغيرها من الخدمات).كما تم بحث ملف ازالة التجاوزات واعداد دراسة تصميم لمشروع مجاري (حي المنتظر) الواقعة ضمن حدود بلدية الصدر الاولى/ امانة بغداد، فضلا عن مشاريع اخرى تتعلق بالماء وبقية الخدمات.

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