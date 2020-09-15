رطوبة وضباب في محافظة عراقية فجر الاربعاء

2020/09/15 | 21:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد:الفرات نيوز} تشير توقعات الارصاد الجوية، الثلاثاء، ارتفاع نسبة الرطوبة وتشكل الضباب في محافظة البصرة فجر غد الاربعاء.





وذكر المتنبئ الجوي صادق عطية على {الفيسبوك} عن" أرتفاع معدلات الرطوبة الليلة وصباح الاربعاء في البصرة"، مشيرا الى" استمرار الرطوبة يوم الخميس المقبل ايضاً".

ولفت الى" انخفاض معدلات الرطوبة تدريجياً يوم الجمعة المقبلة".

واضاف عطية" اما يوم السبت فتتحول الرياح نحو الاتجاه الشمالي الغربي"، متوقعاً" تشكل ضباب خفيف على سواحل البصرة فجر الاربعاء يسبب تدني الرؤية الافقية الى مابين 1-2 كم".

وفاء الفتلاوي

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