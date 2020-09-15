ضبط 6 عجلات واعتقال سائقيها بتهمة تهريب المشتقات النفطية

2020/09/15 | 21:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ضبطت قوة أمنية، 6 عجلات بينها صهاريج نفطية بتهمة تهريب المشتقات النفطية في خمس محافظات.وذكر بيان لشرطة الطاقة انه "ومن خلال توجيهات المراجع بمكافحة تهريب النفط ومشتقاته والحد من هذه الظاهرة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات شرطة الطاقة من ضبط (٦) عجلات ثلاثة منها صهاريج وإلقاء القبض على سائقيها في محافظات (نينوى وكركوك وبغداد و بابل وكربلاء المقدسة) حيث كانت نوع المخالفة عدم وجود اوراق رسمية بحمولة المنتوج وتغير خط سير الحركة".وبين انه "تم ضبط العجلات أصوالياً مع سائقيها وتسليمهم الى مراكز شرطة النفط ضمن قواطع مسؤولية لكل محافظة".عمار المسعودي

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