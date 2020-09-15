اعتقال رئيس هيأة التقاعد الوطنية السابق أحمد الساعدي

2020/09/15 | 21:50 - المصدر: بغداد اليوم

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توجهت قوة بقيادة الفريق احمد ابو رغيف...



الفريق المكلف بمكافحة الفساد وتم اعتقال مدير عام صندوق التقاعد احمد الساعدي في ساحة الوثبة

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