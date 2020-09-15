نائبة كردية تهاجم رئيس حكومة كردستان: التعيينات الأخيرة ’’صراع نفوذ’’

2020/09/15 | 21:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وصفت النائبة الكردية، عن حراك الجيل الجديد، يسرى رجب، اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، بـ’’الشخصية البوليسية’’، مبينة ان التغييرات الادارية والامنية الاخيرة، التي اجراها الأخير عبارة عن ’’صراع نفوذ’’.

وتعليقا على سلسلة التغييرات الامنية والإدارية، التي بارزاني في مطار أربيل، وقيادة الشرطة وجهاز الأسايش قالت النائبة الكردية عن حراك الجيل الجديد، يسرى رجب، لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس حكومة إقليم كردستان، هو شخصية بوليسية، يسعى لتكوين نفوذ كبير له والاستحواذ على المناصب الأمنية والإدارية الحساسة".

وأضافت في حديثها أن "ما يجري في إقليم كردستان هو لمحاولة لعزل المواطنين في الإقليم عن العالم الخارجي وتكميم أصوات المعارضة التي تعيش داخل أشبه بسجن كبير".

وأشارت إلى أنه" هنالك حملات بوليسية تستهدف الناشطين والمدونين، وكل من يدلي بكلمة واحدة ضد حكومة الإقليم، أو رئيسها مسرور البارزاني أو الحزب الحاكم أي الحزب الديمقراطي الذي لديه أجهزة أمنية تقمع حرية الناس وتسعى لتحويل الإقليم إلى منظمة أمنية بوليسية".

واجرى رئيس حكومة اقليم كردستان، في وقت سابق، تغييرات عدة، شملت مناصب أمنية وإدارية، بينها قائد شرطة أربيل، ومديرة مطار أربيل، ومدير عام الدفاع المدني، ومدراء في جهاز الأسايش بمحافظتي دهوك وأربيل، وفقا لمصدر مطلع.

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