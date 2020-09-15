الحكومة الإيطالية تمنع يوفنتوس من ضم سواريز.. ونجم برشلونة يرد

2020/09/15 | 21:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

تناقلت وسائل إعلام إسبانية اليوم الثلاثاء، تعليقًا على فشل السيدة العجوز، في الحصول على خدمات المهاجم الأوروجوياني، بعدما تقرر رسميًا، رحيله عن صفوف برشلونة، بحسب آخر المستجدات.

والمدير الفني أندريا بيرلو، تخلص من خدمات الأرجنتيني المخضرم جونزالو هيجواين، من أجل ضم مهاجم شاب، قادر على إضافة الحيوية والقوة على قائمة فريقه، لكن ظهور اسم سواريز ضمن قائمة اللاعبين المطروحين للبيع في السوق الأوروبي، دفع المدرب الإيطالي إلى تغيير موقفه، والسعي إلى ضمه.

وكانت الصحافة الإسبانية، شددت على أن:" المدرب الهولندي حصل على صلاحيات واسعة من إدارة ناديه، فور توليه المهمة، تمكنه من التخلص من أي لاعب يرغب في خروجه من الحسابات الفنية، فقط بواسطة مكالمة هاتفية، الأمر الذي حدث مع سواريز، في اتصال لم يتخط الدقيقة الواحدة ".

وشدد راديو كاتالونيا، على أن:" سواريز لن يتمكن بصفة رسمية، من ارتداء قميص يوفنتوس، حيث يفشل بحسب اللوائح الحكومية في إيطاليا، في الحصول على جواز سفر إيطالي، قبل السادس من تشرين الاول المقبل، موعد نهاية سوق الانتقالات الصيفية الجاري".

وقائمة الفريق الأول لكرة القدم في يوفنتوس، لن تحتمل ضم لاعب جديد، يحمل جواز سفر غير أوروبي، لذا لن يستطيع الطرفان التوصل إلى أي اتفاقات في هذا الشأن.

وبحسب الراديو المقرب من البيت الكاتالوني، رد اللاعب على هذا الأمر، بقوة، حيث أكد أنه:" يمتلك عروضًا أخرى، لذا لن تصبح هناك أي مشكلة، في ظل إصرار اللاعب على مغادرة ملعب كامب نو، بعدما تم إبلاغه بالرحيل، بصورة مهينة".

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