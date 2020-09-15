المرور العامة: الخضراء تستوعب نحو ثلث سيارات بغداد .. في حال فتحها

2020/09/15 | 21:50 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اكد مدير المرور العامة اللواء زهير الخفاجي:" ن فتح المنطقة الخضراء امام المواطنين سيستوعب نحو ثلث السيارات الموجودة في بغداد".وقال الخفاجي في تصريح لوكالة الانباء العراقية الرسمية / واع / :" ان المنطقة الخضراء فيها شوارع مهمة للعاصمة تختصر الكثير من الطرق، وفي حال فتحها ستستوعب ثلث السيارات الموجودة في بغداد، مما يقلل الزحامات ويختصر المسافة والوقت".واضاف:" ان اغلاق المنطقة الخضراء ووجود بعض الحواجز، اجراءات مؤقتة ترتبط بوجود التظاهرات".واشار الى :" ان ساحتي التحرير والطيران تمثلان عقدة الرصافة باتجاه الكرخ، وفي حال فتحهما سيخف الزخم على طريق دمشق باتجاه جسر الاحرار والشهداء ، وستتجه الكثير من السيارات الى جسري السنك والجمهورية"./انتهى9

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