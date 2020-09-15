الموارد المائية: سد مكحول سيؤمن حماية افضل لسامراء وبغداد من مخاطر الفيضان

2020/09/15 | 21:50 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكدت وزارة الموارد المائية :" ان سد مكحول سيؤمن حماية افضل لسامراء وبغداد من مخاطر الفيضان ".وقالت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه :" سيتم استئناف العمل قريبا في سد مكحول ، والذي توقفت عجلته عن الدوران منذ العام ٢٠٠٣"، مبينة ان "السد سيؤمن ، عند اكتماله ، خزينا اضافيا لمنظومة السدود العراقية من ثلاثة مليارات متر مكعب من الماء ، وسيؤمن حماية افضل لمنظومة سامراء ومدينة بغداد من مخاطر الفيضان".واضافت ان "السد سيرفد بعد اكتماله ، الشبكة الوطنية بطاقة كهربائية قدرها ٢٥٠ ميكا واط ، وسيوفر مياه الري لملايين الدونمات من الاراضي الزراعية الخصبة من خلال مشاريع اروائية ستقام عليه لاحقا، وسيؤمن ايضا الآلاف من فرص العمل للشباب والخريجين ويسارع من عملية النمو الاقتصادي في البلاد ،لاسيما في المحافظات التي يقع السد في اراضيها".ويقع سد مكحول على نهر دجلة بعد نقطة التقائه مع نهر الزاب الأعلى وتمتد ساحة العمل فيه مابين محافظتي كركوك وصلاح الدين./انتهى10

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