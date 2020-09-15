احمد الجبوري : الانتخابات جوهر الديمقراطية.. والمبكرة يجب ان تكون مغايرة لسابقاتها

2020/09/15 | 21:50 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اكد النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري :" ان الانتخابات المبكرة المقبلة يجب ان تكون خالية من التلاعب والتزوير ".وقال الجبوري في تصريح متلفز تابعته الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الانتخابات في العملية السياسية هي جوهر الديمقراطية ، وبالتالي يجب ان تكون الانتخابات المبكرة مغايرة لسابقاتها وخالية من التلاعب والتزوير ".واوضح :" ان على مفوضية الانتخابات اعتماد النظام البايومتري للحد من التزوير "./انتهى9

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