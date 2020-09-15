سيرتدي الرقم 8.. برشلونة يُقدم بيانيتش رسميا

2020/09/15 | 22:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..قدم نادي برشلونة الإسباني، لاعبه البوسني الجديد، ميراليم بيانيتش، صباح اليوم الثلاثاء، في ملعب ‘كامب نو’.وكان برشلونة أعلن في وقت سابق، عن تعاقده مع بيانيتش قادماً من نادي يوفنتوس الإيطالي في صفقة تبادلية مع البرازيلي آرثر الذي انضم لنادي السيدة العجوز.وتأخر وصول اللاعب صاحب الـ30 عاماً إلى برشلونة، بسبب إصابته بفيروس […]

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