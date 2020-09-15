المرور العامة: فتح الخضراء سيستوعب نحو ثلث سيارات بغداد

2020/09/15 | 22:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

أكد مدير المرور العامة اللواء زهير الخفاجي، الثلاثاء، أن فتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين سيستوعب نحو ثلث السيارات الموجودة في بغداد.

وقال الخفاجي في تصريحات تابعتها /المعلومة/، إن “المنطقة الخضراء فيها شوارع مهمة للعاصمة تختصر الكثير من الطرق، وفي حال فتحها ستستوعب ثلث السيارات الموجودة في بغداد، مما يقلل الزحامات ويختصر المسافة والوقت”.

وأضاف، أن “إغلاق المنطقة الخضراء ووجود بعض الحواجز، إجراءات مؤقتة ترتبط بوجود التظاهرات”، مشيراً إلى أن “ساحتي التحرير والطيران تمثلان عقدة الرصافة باتجاه الكرخ، وفي حال فتحهما سيخف الزخم على طريق دمشق باتجاه جسر الأحرار والشهداء وستتجه الكثير من السيارات إلى جسري السنك والجمهورية”.



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