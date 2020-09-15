2020/09/15 | 22:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقالة مدير علاقات واعلام امانة بغداد واحالته للتحقيق بعد تجاوزه على احد المواطنين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/15 | 22:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

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