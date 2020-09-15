اعتقال احد افراد عصابة خطف وقتل في البصرة

2020/09/15 | 22:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/حيدر حسين المشرف/..تمكنت مكافحة اجرام محافظة البصرة ، اليوم الثلاثاء ، من اعتقال احد افراد عصابة تقوم بالخطف والقتل مقابل مبالغ مالية .وقال بيان اوردته شرطة البصرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” قوة من قسم مكافحة الاجرام اعتقلت احد افراد عصابة خطف وقتل من خارج محافظة البصرة ، قامت بارتكاب جرائم […]

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