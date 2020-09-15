مصدر: مقتل ثلاثة أشخاص بينهم صيدلانية في منطقة المنصور ببغداد

2020/09/15 | 22:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني مسؤول بمقتل ثلاثة أشخاص بينهم صيدلانية في منطقة المنصور غربي بغداد.

وقال المصدر إن صيدلانية قُتلت ومعها شخصان آخران داخل منزل خلف مول بابلون ضمن منطقة المنصور، مشيرا إلى أن الحادث جنائي.

ويعد هذا الحادث الأول من نوعه منذ سنوات في منطقة المنصور التي تشهد استقرارا أمنيا بعيدا عن جرائم القتل وعمليات الاغتيال التي تنفذ في مناطق اخرى من بغداد.

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