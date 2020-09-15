الكاظمي يشكيل فريق يتولى تقديم آلية لمعالجة واستكمال بيانات موظفي الدولة

2020/09/15 | 22:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ناقش مجلس الوزراء برئاسة مصطفى الكاظمي، موضوع بيانات موظفي الدولة والمقترحات الكفيلة بإزالة المعوقات بشأن تنظيمها.

الكاظمي وجه بتشكيل فريق برئاسة وزير التخطيط، يضم في عضويته كلا من، مستشار رئيس الوزراء، وممثل عن ديوان الرقابة المالية، ومدير عام الجهاز المركزي للإحصاء، وممثل عن وزارة التجارة، وممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الى جانب ممثل عن كل من وزارتي الداخلية والدفاع، حيث يتولى الفريق تقديم آلية لمعالجة واستكمال بيانات موظفي الدولة.

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