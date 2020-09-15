القاضي “علاء جواد حميد” يباشر مهام عمله رئيساً لهيئة النزاهة الاتحادية

2020/09/15 | 22:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنفيذا لأوامر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في إجراء تغييرات بمناصب الدرجات الخاصة.

باشر القاضي “علاء جواد حميد” مهام عمله رئيساً لهيئة النزاهة الاتحادية، بعد صدور الأمر الديواني، حيث عقد اجتماعاً بالكادر المتقدم في الهيئة، لمناقشة وضع ورسم خطة عمل سريعة كفيلة بمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة في الوضع الراهن.

هذا وينص قانون النزاهة على أن يتولى رئيس الهيئة، وضع السياسة العامة للهيئة وإدارتها وضمان تأدية واجباتها واحترامها للقانون، وإصدار اللائحة التنظيمية للكشف عن الذمم المالية، وإصدار لائحة السلوك وإصدار النظام الداخلي لتشكيلات دوائر الهيئة.

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