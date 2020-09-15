وفاة قائد أول انقلاب عسكري في مالي عن 83 عاما‎

2020/09/15 | 22:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال متحدث باسم المجلس العسكري في مالي اليوم الثلاثاء؛ إن القائد العسكري السابق موسى تراوري، الذي قاد أول انقلاب عام 1968، توفي عن 83 عاما.وأطاح تراوري بموديبو كيتا، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مالي منذ استقلال الدولة الواقعة غرب أفريقيا عن فرنسا عام 1960، وحكم البلاد حتى عام 1991 عندما أُطيح به في انقلاب عسكري أيضا.وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الكابتن جبريلا مايجا "نعم، أستطيع أن أؤكد أنه توفي اليوم".اتسم حكم تراوري الذي استمر 23 عاما بانتهاكات حقوقية واسعة النطاق، وفي عام 1993، أدانته محكمة في مالي بقتل 106 أشخاص شاركوا في المظاهرات التي أدت إلى سقوطه.وحُكم عليه بالإعدام ولكن تم تخفيف الحكم لاحقا قبل العفو عنه في 2002.وأُطيح بتراوري من السلطة بعد أن اعتقله جنود بعد أسابيع من الاحتجاجات في مارس آذار 1991.ووصل الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا إلى السلطة عام 2013 على وعد بإنهاء الفوضى، لكن حكمه انتهى فجأة بانقلاب في 18 أغسطس آب بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية، في ثاني انقلاب عسكري في البلاد خلال ثماني سنوات.Mohameed

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