واشنطن تؤكد تقديمها مساعدات عسكرية لاقليم كردستان

2020/09/15 | 22:21 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكدت الولايات المتحدة، انها قدمت مساعدات عسكرية لاقليم كردستان.وقال السفير الامريكي في العراق ماثيو تولر في مؤتمر صحفي عقده في اربيل مع وزير البيشمركة شورش اسماعيل ان "الولايات المتحدة قدمت مساعدات عسكرية الى وزارة البيشمركة باقليم كردستان"، مبينا ان "المساعدات الامريكية عبارة عن معدات ولوازم عسكرية ، بالاضافة لفريق لتدريب البيشمركة على تلك المعدات".واضاف ان "تلك المساعدات تؤكد دعم ومساندة الولايات المتحدة للعراق واقلیم کردستان من اجل استتباب الامن والسلام في المنطقة"، مشيدا "بدور البيشمركة في محاربة داعش".من جهته، اكد وزير البيشمركة شورش اسماعيل ان "هذه المساعدات دليل على اهتمام واشنطن بقوات البيشمركة وتقدير دورها في محاربة الارهاب"، لافتا الى ان "سبل التعاون بين الجانبين ستستمر من اجل احلال الامن في العراق والمنطقة"./انتهى10

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