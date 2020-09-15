اجتماع تنسيقي للتعاون الامني بين العراق وايران

2020/09/15 | 22:21 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ ترأس وكيل وزارة الداخلية للشؤون الإدارية والمالية الفريق عبد الحليم فاهم الفرهود، الاجتماع التنسيقي للتعاون الامني مع الجمهورية الاسلامية الايرانية بحضور عدد من قادة الوزارة .وذكر بيان للوزارة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان الاجتماع اكد اهمية التعاون الامني في عدد من المجالات الامنية المهمة التي تهدف لتنسيق العمل الامني بما يخدم مصالح البلدين " .واكد الوكيل ضرورة تعزيز التعاون الامني المشترك بين الجانبين، واعتبار الامن هو اساس نمو وتطور اقتصاد الدول ، وهذا لا يتحقق الا بالتعاون المشترك بين الدول لمواجهة خطر الارهاب والتطرف وهو العدو المشترك لكل دول المنطقة والعالم ./انتهى9

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