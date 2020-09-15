العراق وبريطانيا يبحثان انعقاد الدورة الـسادسة للمجلس الوزاري التجاري عبر دائرة تلفزيونية

2020/09/15 | 22:21 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / بحث رئيس دائرة أوروبا في وزارة الخارجية، علي شمران، مع نائب رئيس البعثة البريطانيّة في بغداد جيمس داونر انعقاد الدورة السادسة للمجلس الوزاريّ التجاريّ العراقي-البريطاني عبر الدائرة التلفزيونية.وذكر بيان للوزارة ، انه" جرى في اللقاء بحث التطوُّرات في ملفّ العلاقات الثنائيّة، والعمل على انجاز مُذكّرات التفاهم الجاهزة للتوقيع، وإمكانيّة انعقاد الدورة السادسة لاجتماع المجلس الوزاريّ التجاريّ العراقيّ-البريطانيّ عبر الدئرة التلفزيونيّة".واضاف" ان الجانبين ناقشا عدداً من القضايا الإقليميّة والدوليّة ذات الاهتمام المُشترَك، وتبادلا وجهات النظر ازاءها"./انتهى8

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