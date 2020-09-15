2020/09/15 | 22:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان / تداولت بعض المواقع الإخبارية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، تعليق غير لائق ، منسوبا للفنانة ريم البارودي، على صورة الفنان أحمد سعد، بعد خضوعه مؤخراً لعملية تجميل في منطقة الفك.وردا على ذلك كتبت ريم منشورًا على خاصية “القصص القصيرة”، عبر حسابها بموقع “إنستغرام”: “بسم الله الرحمن الرحيم..وعباد الرحمن الذين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل علقت ريم البارودي بلفظ غير لائق على صورة لأحمد سعد بعد التجميل؟) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل علقت ريم البارودي بلفظ غير لائق على صورة لأحمد سعد بعد التجميل؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).