2020/09/15 | 22:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌بغداد/المركز الخبري الوطني – وقعت الإمارات والبحرين في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، على اتفاق “التطبيع ” مع تل أبيب في واشنطن، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وفي فعالية رسمية في البيت الأبيض كان على رأس حضورها ترامب، ورئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص البحرين والإمارات توقعان اتفاق ” التطبيع ” مع “إسرائيل” في واشنطن المركز الخبري الوطني.

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