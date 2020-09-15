“يوتيوب” يطلق ميزة جديدة قد تجتذب ملايين المستخدمين

2020/09/15 | 22:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلن القائمون على موقع “يوتيوب” الشهير عن إدخال ميزة جديدة على تقنيات الموقع، قد يهتم بها عدد كبير من المستخدمين حول العالم.

وجاء في تدوينة على موقع “يوتيوب” الرسمي على الإنترنت “الميزة الجديدة التي تدعى Shorts والتي أدخلت على يوتيوب ستوفر للمستخدمين خدمات شبيهة بخدمات تطبيق TikTok الشهير، لقد صممت للأشخاص الذين يحبون تسجيل مقاطع الفيديو القصيرة عبر الهواتف، وإضافة الموسيقى والمؤثرات إلى تلك المقاطع ومشاركتها مع الآخرين”.

وكتب القائمون على “يوتيوب” في التدوينة أيضا “هذه الميزة لا تزال في مراحلها التجريبية، لكننا نطلقها الآن لاجتذاب المستخدمين والمبدعين والفنانين إلى تجربتنا في صنع الفيديوهات القصيرة وتعديلها”.

وتتوفر هذه الميزة حاليا لمستخدمي “يوتيوب” في الهند حيث حظرت السلطات تطبيق TikTok و59 تطبيقا صينيا آخر، ومن المفترض أن تظهر للمستخدمين في باقي دول العالم قريبا.

وأدخلت على موقع “يوتيوب” خلال الفترة الماضية العديد من الميزات التي تعتبر عملية ومفيدة للمستخدمين، مثل ميزة “القصص” أو Stories ، وميزات لحماية المستخدمين من الإفراط في مشاهدة الفيديوهات أثناء فترات الراحة.



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