اطلاق حملة تشجير في قضاء سوق الشيوخ

2020/09/15 | 22:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حيدر حسين المشرف/..اطلق متطوعون ، اليوم الثلاثاء ، حملة لتشجير مدخل وساحات وشوارع قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار .وقال المتطوع احمد عدنان الجابري ان ” فريق الامل التطوعي وحملة انقذوا ذي قار ، ومنتدى شباب سوق الشيوخ ، بالتعاون مع بلدية القضاء والشرطة المجتمعية ، اطلقوا حملة لتشحير مدخل المدينة والساحات […]

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