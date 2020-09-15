ترامب:ايران تريد عقد اتفاق معنا وطلبت تريثهم إلى ما بعد الانتخابات

2020/09/15 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭- ‬طهران‭- ‬الزمان‭ ‬ قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬ترغب‭ ‬بعقد‭ ‬اتفاق‭ ‬معنا،‭ ‬‮«‬لكنني‭ ‬قلت‭ ‬لهم‭ ‬أن‭ ‬يتريثوا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‮»‬‭. ‬ ‭ ‬وأشار‭ ‬ترامب،‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يجهز‭ ‬صفقة‭ ‬كبيرة‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬ستصبح‭ ‬الأخيرة‭ ‬بموجبها‭ ‬‮«‬ذات‭ ‬ثراء‭ ‬فاحش‮»‬‭.‬وأكد‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬أجرى‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ […]

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