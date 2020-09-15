المعركة ابتدأت ونتائجها في الأفق

2020/09/15 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام انتفاضة العراقيين ضد الفساد لم تذهب سدى بالرغم من ان قطرة واحدة من دم شهيد عراقي أكثر قيمة من الرؤوس الفاسدة التي ستتهاوى لامحالة، بعد ان قرنت بين الايغال في دماء الناس ونهب أموال البلد.ايام قليلة تفصلنا عن ذكرى مرور سنة واحدة على انتفاضة شعبية كبيرة خلّدتها اسماء الشهداء وذلك الثبات […]

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