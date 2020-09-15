تفعيل مصري لاتفاق مشروع خط أنابيب النفط العراقي

2020/09/15 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة كشف‭ ‬مصدر‭ ‬حكومي‭ ‬مسؤول‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬ان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المصري‭ ‬مصطفى‭ ‬مدبولي‭ ‬اعطى‭ ‬تعليماته‭ ‬بتكثيف‭ ‬الاتصالات‭ ‬بين‭ ‬الوزراء‭ ‬المصريين‭ ‬ونظرائهم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬والاردن‭ ‬لتفعيل‭ ‬القرارات‭ ‬التى‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليها‭ ‬فى‭ ‬قمة‭ ‬عمان‭ ‬الثلاثية‭ ‬التى‭ ‬عقدت‭ ‬مؤخرا‭ ‬فى‭ ‬العاصمة‭ ‬الاردنية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشروعات‭ ‬المشتركة‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬مشروع‭ […]

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