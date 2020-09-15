الاعرجي يؤكد على أهمية مسك الحدود والاستعداد لمنع أي محاولة للتسلل

2020/09/15 | 22:49 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} التقى مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، في مقر قيادة العمليات المشتركة، بنائب قائد العمليات المشتركة عبد الامير الشمري، وقائد عمليات بغداد قيس المحمداوي، مؤكداً على أهمية مسك الحدود.





وجرى خلال الاجتماع بحسب بيان المكتب الاعلامي للاعرجي، "تقييم التحديات الأمنية وأداء القوات الأمنية في جميع قواطع العمليات، لمكافحة الإرهاب، وفرض الأمن وتطبيق القانون، وملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية" .

وأكد الأعرجي على "أهمية مسك الحدود والاستعداد العالي لمنع أي محاولة للتسلل والعبور الى داخل الحدود العراقية" .

من جانبه قدّم نائب قائد العمليات المشتركة "شرحاً عن أهم النشاطات الأمنية الحالية، كما قدّم قائد عمليات بغداد إيجازاً عن استعداد الأجهزة الأمنية وخططها لحماية المواطنين و ملاحقة الإرهاب والجريمة المنظمة" .

واختتم الأعرجي الاجتماع "بالتأكيد على الالتزام بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، الخاصة بضوابط التعامل مع المواطنين وحمايتهم وحماية المصالح العامة والخاصة، كونها مسؤولية الدولة" .

Mohameed

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