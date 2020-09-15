بالوثائق.. التوصيات بحق المتغيبين عن الدوام في المؤسسات الصحية في ديالى

2020/09/15 | 22:49 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} حصلت وكالة {الفرات نيوز} على توصيات اللجنة التحقيقية التي شكلها محافظ المثنى أحمد منفي جودة بخصوص المتغيبين عن الدوام الرسمي في المؤسسات الصحية بمواجهة فايروس كورونا.





وجاءت كالتالي:

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