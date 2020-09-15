2020/09/15 | 22:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

علق النائب عن ائتلاف دولة القانون، كاطع الركابي، اليوم الثلاثاء، على إمكانية محاسبة رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، وذلك على خلفية اتهامات بشأن علمه المسبق بحادثة اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد الدولي في 3 كانون الثاني 2020.

وقال كاطع الركابي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي تحدث كثيرا حينما جاء لمجلس النواب عقب حادث المطار، تحدث عن الاعتداءات الأميركية وظهور طائرات اميركية غير مرخصة من الحكومة العراقية".

وأضاف الركابي، أن "عبد المهدي كان يقول هناك تحرك أميركي من دون علمنا في السماء العراقية"، مشيراً إلى أن "الامور لم تتضح بصورة كاملة حتى اليوم عن حادثة المطار، ولن يكون هنالك اي شخص خارج دائرة المحاسبة سواء رئيس وزراء او اقل من ذلك، في حال ثبت أي دليل عن أي اتهامات بهذا القضية".

واتهم عضو مجلس النواب السابق، فتاح الشيخ، رئيس الوزراء السابق، عادل عبدالمهدي، بعلمه المسبق بحادثة اغتيال المهندس وسليماني، فيما تحدث عن اتصال جرى معه قبيل الحادثة.

وقال فتاح الشيخ، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "عبد المهدي هو المتهم رقم 1 بحادثة المطار، وهناك حديث عن تلقيه مكالمة هاتفية قبيل الحادثة"، مشيرا الى ان "الحكومة السابقة تعلم علم اليقين بموضوع ضربة المطار، وهناك اخبار تتحدث عن اتصال هاتفي وهناك ادلة ستكشف".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة 3 كانون الثاني الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.

وفي 8 كانون الثاني، ردت إيران عبر تنفيذ هجوم صاروخي على قاعدتين عسكريتين في العراق، بينها قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أميركي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب يعلق على إمكانية محاسبة عبدالمهدي بعد اتهامات عن علمه المسبق بحادثة المطار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب يعلق على إمكانية محاسبة عبدالمهدي بعد اتهامات عن علمه المسبق بحادثة المطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).