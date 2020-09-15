الاعرجي يناقش في مقر قيادة العمليات المشتركة تقييم التحديات واداء القوات الامنية

2020/09/15 | 22:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ زار مستشار الامن الوطني، قاسم الاعرجي، اليوم الثلاثاء، مقر قيادة العمليات المشتركة، والتقى بنائب قائد العمليات ، وقائد عمليات بغداد، وعقد اجتماعا امنيا هامّاً .



وذكر بيان للمستشارية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ، انه :" جرى خلال الاجتماع تقييم التحديات الامنية واداء القوات الامنية في جميع قواطع العمليات، لمكافحة الارهاب، وفرض الامن وتطبيق القانون، وملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابية ".



واكد الاعرجي اهمية مسك الحدود والاستعداد العالي لمنع اية محاولة للتسلل والعبور الى داخل الحدود العراقية .



من جانبه قدّم نائب قائد العمليات المشتركة شرحاً عن اهم النشاطات الامنية الحالية، كما قدّم قائد عمليات بغداد ايجازاً عن استعداد الاجهزة الامنية وخططها لحماية المواطنين و ملاحقة الارهاب والجريمة المنظمة .واختتم الاعرجي الاجتماع بالتأكيد على الالتزام بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، الخاصة بضوابط التعامل مع المواطنين وحمايتهم وحماية المصالح العامة والخاصة، كونها مسؤولية الدولة ./انتهى9

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