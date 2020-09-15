يوتيوب يطلق ميزة جديدة قد تجتذب ملايين المستخدمين

2020/09/15 | 22:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نينا/ اعلن القائمون على موقع "يوتيوب" الشهير عن إدخال ميزة جديدة على تقنيات الموقع، قد يهتم بها عدد كبير من المستخدمين حول العالم.وجاء في تدوينة على موقع "يوتيوب" الرسمي على الإنترنت "الميزة الجديدة التي تدعى Shorts ، ستوفر للمستخدمين خدمات شبيهة بخدمات تطبيق TikTok الشهير، وقد صممت للأشخاص الذين يحبون تسجيل مقاطع الفيديو القصيرة عبر الهواتف، وإضافة الموسيقى والمؤثرات إلى تلك المقاطع ومشاركتها مع الآخرين".وتتوفر هذه الميزة حاليا لمستخدمي "يوتيوب" في الهند حيث حظرت السلطات تطبيق TikTok و59 تطبيقا صينيا آخر، ومن المفترض أن تظهر للمستخدمين في دول العالم الاخرى قريبا.وأدخلت على موقع "يوتيوب" خلال الفترة الماضية العديد من الميزات التي تعتبر عملية ومفيدة للمستخدمين، مثل ميزة "القصص" أو Stories ، وميزات لحماية المستخدمين من الافراط في مشاهدة الفيديوهات أثناء فترات الراحة./انتهى9

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